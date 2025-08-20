circle x black
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video

20 agosto 2025 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Pippo Baudo non era solo un presentatore ma era un innovatore, un grande maestro. Faceva programmi nuovi ma era soprattutto un uomo che guardava al servizio pubblico radiotelevisivo per dare un messaggio al pese. Ha dato un contributo importante alla riunificazione del paese". A dirlo è il sindaco di Militello in Val di Catania Giovanni Burtone, davanti al Santuario Santa Maria della Stella dove è stata aperta la camera ardente in omaggio a Pippo Baudo. "Dava un messaggio culturale importante, e in questo messaggio c'era il Sud, c'era la Sicilia - dice- Pippo non era un uomo dal cappello in mano. Aveva la schiena dritta e la testa alta, liberandoci delle ombre della Sicilia".

