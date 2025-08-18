Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video

“Ho soltanto parole di affetto per Pippo che mi ha aiutato nei momenti di difficoltà”. Così Gianni Morandi, visibilmente commosso, ha dedicato un ricordo a Pippo Baudo, arrivando alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie, a Roma, insieme a Giorgia per rendere omaggio al grande conduttore.

"Agli inizi degli anni '80 - racconta - ero un po’ sparito dal giro. Ho avuto un momento di lunga crisi e lui mi chiamò e mi invitò ad una puntata di Fantastico”. Anni dopo, Morandi ha avuto modo di ringraziarlo per quell'opportunità: "Gli dissi: 'Non mi chiamava più nessuno e tu l'hai fatto'. E lui con il suo modo mi rispose: ‘Te lo meritavi’”.

E poi tanti altri ricordi legati ai diversi festival di Sanremo tra cui quello dell’87 quando Morandi vinse insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con il brano ‘Si può dare di più’. "Oggi piango anche un amico perché ci sentivamo e ci volevamo bene”, conclude.

