Scontro tra treno merci e regionale su linea Brennero, tre feriti lievi

La circolazione è bloccata in entrambe le direzioni

20 agosto 2025 | 11.28
Redazione Adnkronos
Sono tre i feriti lievi nello scontro avvenuto sulla linea del Brennero fra un treno merci e un treno regionale tra Mezzocorona e Trento nord. Una donna è stata trasportata dal 118 in ospedale mentre gli altri due sono andati autonomamente a farsi medicare. La linea è ancora interrotta.

Da una prima ricostruzione di Rfi, durante le operazioni di manovra i carri merci a Trento Roncafort si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale e l'uscita dai binari di una sola carrozza. I passeggeri del treno regionale stanno proseguendo il viaggio in autobus.

