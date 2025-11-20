circle x black
Napoli, De Laurentiis rinviato a giudizio: accusa di falso in bilancio

Nell'indagine insieme al presidente partenopeo anche la società partenopea e Andrea Chiavelli

Aurelio De Laurentiis - Fotogramma
20 novembre 2025 | 18.42
Redazione Adnkronos
Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio in relazione alla compravendita dalla Roma del giocatore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e alle presunte plusvalenze fittizie per l'acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille.

Le contestazioni dei pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano riguardano i bilanci del 2019, 2020 e 2021. Il rinvio a giudizio, oltre che De Laurentiis, riguarda anche la società sportiva Calcio Napoli e Andrea Chiavelli. Il processo inizierà il 2 dicembre 2026.

in Evidenza