"Spiagge abbandonate, Gualtieri a casa": questo lo striscione srotolato davanti al 3° cancello di Ostia da alcuni esponenti di Forza Italia che per protestare contro il degrado della spiaggia di Castelporziano hanno organizzato un sit in. "Roma è un comune troppo grande per essere a portata di cittadino, ma anche per governare il territorio con consapevolezza", dichiara il consigliere capitolino di Forza Italia Francesco Carpano.

"L'ultimo di questi esempi è la spiaggia libera di Castelporziano: due chilometri di spiagge affollatissime, frequentate da 10mila persone, che però non hanno ancora servizi igienici, servizio di salvamento e punti di ristoro. Siamo venuti qui a denunciare questa ennesima distanza dal territorio di Roberto Gualtieri, perché pensiamo invece che siano i municipi a dover diventare il nuovo punto focale dell'amministrazione capitolina". L'evento, prosegue Carpano, vuole "rappresentare il disagio di tante persone a Ostia, nel X Municipio, che si sentono abbandonate. Abbandonate sulla qualità delle strade, sulle aree verdi, da ultimo anche sul tema delle spiagge che non hanno bagnini, non hanno servizi igienici, non hanno punti di ristoro. Siamo a luglio, mi pare che l'assenza di Roberto Gualtieri, che pure racconta una città sui social che non esiste, è assordante"

"Il X municipio e Ostia devono diventare municipi autonomi. Perché dalla distanza di piazza del Campidoglio non si governa il territorio e quando lo si fa, lo si fa male. Non solo - prosegue Carpano - il cittadino non ha alla portata di mano i suoi amministratori locali ma non riesce a segnalare quello che non va. Secondo il consigliere Carpano poi, oggi "Roma è un comune che non riesce mai a mantenere le strade, a spazzare i marciapiedi, a curare le aree verdi, a garantire l'illuminazione pubblica. Roma non è quella che il sindaco Gualtieri racconta su Instagram con dei video trionfanti. È una città che ha bisogno di servizi di base, essenziali".

Per il segretario di Forza Italia al X Municipio, Renzo Pallotta, "il problema non è solo Castelporziano, che tra l'altro è un sito di interesse comunitario importantissimo, ma è tutta Ostia. Questa verrà ricordata come la stagione horror di Ostia: 13 stabilimenti chiusi, tutte le spiagge libere senza servizi, 600 dipendenti mandati a casa, migliaia di persone che avevano organizzato la loro estate negli stabilimenti costrette a riprendere le loro cose e chissà dove andranno. Sembra quasi un disegno per distruggere questo quartiere. A farlo apposta non si riuscirebbe a governare così male un territorio. Sembra sia fatto scientificamente: le pare normale che a luglio iniziato, un territorio balneare venga trattato in questo modo, con tutti gli stabilimenti chiusi, senza servizi? È una cosa veramente incredibile".