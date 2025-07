"Spiagge abbandonate, Gualtieri a casa" recita lo striscione degli esponenti di Forza Italia nel corso del sit in di protesta al 3° cancello della spiaggia di Castelporziano, in una stagione balneare che è iniziata il 1° maggio e che a luglio ancora non offre nessun servizio, dal salvamento a quelli igienici, alle migliaia di romani e turisti che accorrono sulle spiagge.