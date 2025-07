Domani è in programma una cronometro individuale di 11 km da Loundevielle a Peyragudes

Tadej Pogacar domina la 12esima tappa del Tour de France, con partenza da Auch e arrivo a Hautacam dopo 180 km, una frazione con 3850 metri di dislivello: 4 gran premi della montangna, uno di quarta categoria, uno di prima, uno di seconda e la salita finale di hors catégorie. Lo sloveno del team Uae Emirates si impone in solitaria con 2'10" sul danese Jonas Vingegaard (Visma lease a bike) e 2'23" sul tedesco Florian Lipowitz (Red Bull-Bora Hansgrohe). Pogacar torna anche in possesso della maglia gialla di leader della classifica generale, dove guida con un vantaggio di 3'31" su Vingegaard e 4'45" sul belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Domani è in programma una cronometro individuale di 11 km da Loundevielle a Peyragudes.