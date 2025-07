Napoli, Conte ha un nuovo attaccante: arriva Lucca

De Laurentiis è scatenato in questa sessione di calciomercato. Il presidente del Napoli vuole regalare a Conte una rosa che sia competitiva anche in Champions League.

La fumata bianca ormai è imminente. Lorenzo Lucca è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Dopo una lunga trattativa, il club di De Laurentiis ha accettato le richieste dell'Udinese: 35 milioni di euro complessivi, per un prestito con obbligo di riscatto e nelle ultime ore ci sarebbero stato anche lo scambio dei documenti. Ci siamo quindi: Lucca sta per diventare un nuovo attaccante del Napoli, manca solo l'annuncio ufficiale.

Come sottolineato da Opta, dal suo arrivo in Serie A - 20 gol dal 2023/24 - Lorenzo Lucca (settembre 2000) è il giocatore più giovane ad aver segnato almeno 20 reti nel torneo. Tra l'altro nello stesso periodo solo Zapata (10) ha realizzato più gol di testa di lui (8, al pari di uno specialista come Djuric) nel massimo campionato italiano.

A Napoli sarà il vice Lukaku, con speranze al rialzo di ottenere sempre più minutaggio visto che il Napoli sarà impegnato su tre fronti nella prossima stagione. Riuscirà a confermarsi una sorpresa anche al Fantacalcio?

Fantacalcio.it per Adnkronos