MotoGP, Márquez, a Brno, punta la quinta doppietta consecutiva

La pista più affascinante e iconica del Motomondiale, insieme al Mugello, torna nel calendario iridato a distanza di cinque anni. Nel weekend, infatti, va in scena il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, da sempre luogo di duelli epici: non è un caso che Valentino Rossi e Max Biaggi, con sette vittorie a testa, siano i plurivittoriosi su questo circuito. La MotoGP arriva nell’est Europa con un Marc Márquez dominatore assoluto della stagione: il Cabroncito, dopo aver fallito a Silverstone, a fine maggio, ha messo le cose in chiaro con una serie di 4 doppiette consecutive, Sprint e Gara lunga, ancora aperta. Normale quindi che, anche in Repubblica Ceca, il numero 93 della Ducati sia il favoritissimo per portarsi a casa entrambe le manche: gli esperti Sisal vedono il successo di Marc Márquez a 1,40 in entrambi i giorni.

Come sempre l’otto volte campione del mondo ha nel fratello minore Álex l’antagonista principale. Ad oggi gli 83 punti di distacco in classifica tra i due sembrano un abisso ma finché la matematica non lo condannerà, l’alfiere del Gresini Racing Team tenterà l’assalto al titolo. Álex Márquez cerca di incrementare il bottino stagionale per accorciare il gap da Marc: il successo sia al sabato che alla domenica è in quota a 6,00.

Se Pecco Bagnaia, trionfo nella Sprint e nella Gara si gioca a 9,00, occhio a Fabio Di Giannantonio. Il pilota del VR46 Racing Team, a Brno, ha trionfato nel 2018, ma in Moto2, e cerca la seconda vittoria in carriera nella classe regina dopo quella a Losail del 2023. Diggia sul gradino più alto del podio pagherebbe 9 volte la posta.

Se Marco Bezzecchi, Aprilia, si gioca vincente a 16, ecco che c’è enorme interesse per il rientro del compagno di squadra Jorge Martín. Il campione del mondo in carica torna in sella alla moto di Noale dopo un inizio che definire travagliato è dir poco: le speranze di successo sono davvero ridotte al lumicino ma, forse, Martinator vede la luce in fondo al tunnel. Il trionfo di Martín è in quota a 100.

