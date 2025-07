Dodicesima tappa per il Tour de France 2025. La Grande Boucle torna in strada oggi, giovedì 17 luglio, dopo la frazione, iniziata e terminata a Tolosa, che ha visto la vittoria di Jonas Abrahamsen, con Ben Healy che è rimasto in maglia gialla. I ciclisti affrontano oggi una tappa di alta montagna: si parte da Auch e si arriva Hautacam, sui Pirenei, per un totale di 180,6 chilometri. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming.

Tour de France, percorso dodicesima tappa

La dodicesima tappa del Tour de France 2025 apre il trittico pirenaico previsto tra giovedì e sabato. Si parte da Auch e si arriva ad Hautacam, e lungo i 180,6 chilometri di percorso i ciclisti troveranno le prime vere salite di questo Tour: si parte con un quarta categoria a Côte de Labatmale, al chilometro 91,4, per poi affrontare la salita di prima categoria a Col du Soulor, al 134,1 km, uno di seconda categoria a Col des Bordères, al 145,7 km, e il gran finale ad Hautacam, primo arrivo in salita e primo gpm hors categorie di questa edizione. In totale i corridori affronteranno un dislivello di 3.850 metri, di cui 1.520 mt negli ultimi 13,6 km che portano al traguardo con una pendenza media del 7,8%. Tutti gli occhi sono puntati su Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, per vedere se uno dei due riuscirà a battere il record di scalata di Bjarne Riis che resiste dal 1996.

Tour de France, orario e dove vederlo in tv

Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto - a seconda delle tappe - tra le 14 e le 15. La dodicesima tappa di oggi, giovedì 17 luglio, inizierà intorno alle 13.10, con l'arrivo previsto alle 17.32. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.