Fmi, Georgieva: "Brava Italia, la vostra economia un'ancora di stabilità in Europa"

La direttrice del Fondo monetario internazionale: "Nessun altro Paese in Europa sta facendo bene come voi, voglio esprimere la mia ammirazione per il vostro lavoro"

15 dicembre 2025 | 09.48
''Brava Italia'', perché ''nessun altro Paese in Europa sta facendo bene come voi'' e perché ''l'economia italiana è un'ancora di stabilità in Europa''. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva intervenendo alla cena della XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia nel mondo a Villa Madama ieri sera. ''Voglio esprimere la mia ammirazione per il vostro lavoro'', ha aggiunto rivolgendosi al vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che sono state effettuate ''riforme che si sono rivelate molto importanti''.

