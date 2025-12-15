Fmi, Georgieva: "Brava Italia, la vostra economia un'ancora di stabilità in Europa"

La direttrice del Fondo monetario internazionale: "Nessun altro Paese in Europa sta facendo bene come voi, voglio esprimere la mia ammirazione per il vostro lavoro"
''Brava Italia'', perché ''nessun altro Paese in Europa sta facendo bene come voi'' e perché ''l'economia italiana è un'ancora di stabilità in Europa''. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva intervenendo alla cena della XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia nel mondo a Villa Madama ieri sera. ''Voglio esprimere la mia ammirazione per il vostro lavoro'', ha aggiunto rivolgendosi al vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che sono state effettuate ''riforme che si sono rivelate molto importanti''.