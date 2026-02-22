circle x black
Serie A, Milan-Parma 0-1 - Diretta

I rossoneri ospitano i ducali nella 26esima giornata di Serie A

Luka Modric - Ipa/Fotogramma
22 febbraio 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
Torna in campo il Milan. Oggi, domenica 22 febbraio, i rossoneri sfidano il Parma - in diretta tv e streaming - nella 26esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è reduce dal pareggio per 1-1 con il Como nel recupero del 24esimo turno, mentre nel 25esimo avevano battuto il Pisa in trasferta 2-1. I ducali invece hanno superato l'Hellas Verona 2-1 al Tardini.

Nel prossimo turno di Serie A, il Milan sfiderà la Cremonese in trasferta mentre il Parma ospiterà il Cagliari.

