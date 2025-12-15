Dopo l'incontro di ieri con gli inviati americani Witkoff e Kushner, il leader di Kiev 'pronto al dialogo' anche con il cancelliere Merz e con gli altri capi europei

Dopo le cinque ore di discussioni di ieri, riprendo oggi, lunedì 15 dicembre 2025, a Berlino i colloqui per arrivare a accordo di pace tra Russia e Ucraina. Nella capitale tedesca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è impegnato in una serie di incontri con rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, tra cui la premier Meloni.

Secondo fonti diplomatiche, Zelensky sarebbe disposto ad abbandonare formalmente l’obiettivo di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza legali e vincolanti da parte di Stati Uniti e partner europei.

Il passo rappresenta uno dei compromessi più importanti finora offerti da Kiev per cercare di porre fine al conflitto, pur rimanendo ferma nel rifiutare qualsiasi concessione territoriale a favore di Mosca.