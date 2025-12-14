Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino, dove sono in programma incontri con i leader europei e con l'inviato del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff. Lo rende noto la presidenza ucraina. Poco prima di arrivare a Berlino, Zelensky ha detto ai giornalisti che sta cercando il sostegno degli Stati Uniti per congelare la linea del fronte in Ucraina.

"L'opzione più giusta possibile è 'restare dove siamo''' anche perché ''si tratta di un cessate il fuoco'', ha detto il presidente ucraino. ''So che la Russia non lo vede di buon occhio e vorrei che gli americani ci sostenessero su questo tema", ha aggiunto Zelensky.

Ai giornalisti Zelensky ha dichiarato di non aver ricevuto risposta da Washington in merito agli aggiustamenti proposti dall'Ucraina al piano elaborato dagli Stati Uniti, ma ha aggiunto: "Sto ricevendo tanti segnali e sarò pronto per il dialogo che inizierà oggi". "Il vertice di Berlino è importante", ha aggiunto Zelensky.