Via alla 98ª cerimonia degli Oscar, che si svolge al Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a Los Angeles. Amy Madigan vince il premio come Miglior attrice non protagonista, mentre Sean Penn è il Miglior attore non protagonista (ma è presente alla cerimonia e non ritira il premio). A 'KPop Demon Hunters' la statuetta per il Miglior film d'animazione.