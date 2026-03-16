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La cerimonia al Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a Los Angeles, condotta da Conan O’Brien
Via alla 98ª cerimonia degli Oscar, che si svolge al Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a Los Angeles. Amy Madigan vince il premio come Miglior attrice non protagonista, mentre Sean Penn è il Miglior attore non protagonista (ma è presente alla cerimonia e non ritira il premio). A 'KPop Demon Hunters' la statuetta per il Miglior film d'animazione.
Commovente momento 'In memoriam'. Billy Crystal ricorda Rob Reiner, Barbra Streisand intona 'The Way We Were' in ricordo di Robert Redford.
Alla guida della Notte degli Oscar, per il secondo anno consecutivo, il comico Conan O’Brien.
Il film con più nomination (ben 16, un record assoluto) è 'I peccatori' di Ryan Coogler. A seguire, 'Una battaglia dopo l’altra' di Paul Thomas Anderson con 13 nomination, comprese quattro per gli interpreti Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn e Teyana Taylor.