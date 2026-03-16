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Oscar 2026, 'Una battaglia dopo l'altra' è il Miglior film: tutti i premi e i vincitori

Dalla vittoria di Michael B. Jordan a quella di 'KPop Demon Hunters'

'Una battaglia dopo l'altra' vince l'Oscar per il Miglior film - Afp
'Una battaglia dopo l'altra' vince l'Oscar per il Miglior film - Afp
16 marzo 2026 | 03.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

'Una battaglia dopo l'altra' è il Miglior film agli Oscar 2026 e si porta a casa anche gli altri premi principali: Miglior regia, Miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista. Gli altri premi per la recitazione vanno a Michael B. Jordan per 'I peccatori' (Migliore attore protagonista), Jessie Buckley per 'Hamnet - Nel nome del figlio' (Miglior attrice protagonista) e Amy Madigan per 'Weapons' (Migliore attrice non protagonista). Ecco l'elenco completo dei vincitori:

Miglior film

Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another), prodotto da Paul Thomas Anderson, Sara Murphy e Adam Somner


Miglior regia

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another)


Miglior attore protagonista

Michael B. Jordan – I peccatori (Sinners)


Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley – Hamnet - Nel nome del figlio (Hamnet)


Miglior attore non protagonista

Sean Penn – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another)


Miglior attrice non protagonista

Amy Madigan – Weapons


Miglior sceneggiatura non originale

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another)


Miglior sceneggiatura originale

Ryan Coogler – I peccatori (Sinners)


Miglior film internazionale

Sentimental Value (Affeksjonsverdi), regia di Joachim Trier (Norvegia)


Miglior film d'animazione

KPop Demon Hunters, regia di Maggie Kang e Chris Appelhans


Miglior casting

Cassandra Kulukundis – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another)


Miglior fotografia

Autumn Durald Arkapaw – I peccatori (Sinners)


Miglior scenografia

Tamara Deverell (scenografia) e Shane Vieau (arredamento) – Frankenstein

Migliori costumi

Kate Hawley – Frankenstein


Migliori trucco e acconciatura

Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey – Frankenstein


Migliori effetti visivi

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett – Avatar - Fuoco e cenere (Avatar: Fire and Ash)

Miglior montaggio

Andy Jurgensen – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another)


Miglior sonoro

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo e Juan Peralta – F1 - Il film (F1)


Miglior colonna sonora originale

Ludwig Göransson – I peccatori (Sinners)


Miglior canzone originale

Golden (testo e musica: Ejae, Mark Sonnenblick, 24, Nam Hee-dong, Lee Yu-han, Joong Gyu-kwak e Teddy Park) – KPop Demon Hunters

Miglior documentario

Mr Nobody Against Putin, regia di David Borenstein


Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms, regia di Joshua Seftel e Conall Jones


Miglior cortometraggio (ex aequo)

The Singers, regia di Sam A. Davis and Jack Piatt

Two People Exchanging Saliva, regia di Alexandre Singh e Natalie Musteata


Miglior cortometraggio d'animazione

La jeune fille qui pleurait des perles, regia di Chris Lavis e Maciek Szczerbowski.

Riproduzione riservata
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Tag
oscar 2026 oscar una battaglia dopo l'altra oscar vincitori
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