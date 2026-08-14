L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente, sarebbe stato colpito da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa. Concluso il periodo di osservazione previsto per l’accertamento della morte cerebrale

E' deceduto il 50enne in coma, originario di Altino e dipendente di Stellantis, che era intervenuto per difendere il figlio durante una lite tra giovani sul lungomare di Fossacesia. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente, sarebbe stato colpito con un pugno da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa.

"In riferimento al paziente ricoverato presso la Rianimazione dell’ospedale di Pescara a seguito del grave trauma riportato nell’episodio avvenuto a Fossacesia, si comunica che si è concluso il periodo di osservazione previsto per l’accertamento della morte cerebrale e che il collegio medico ha dichiarato il decesso del paziente", si legge in una nota della Asl di Pescara che esprime vicinanza ai familiari in questo momento di profondo dolore.