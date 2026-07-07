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Iran avverte gli Usa: "Negoziati non inizieranno sotto minaccia"

Dopo le dichiarazioni di Trump, il monito del ministro degli Esteri iraniano Araghchi: "Onorate la vostra firma"

Striscioni anti Trump e Netanyahu durante i funerali di Khamenei a Teheran - Afp
Striscioni anti Trump e Netanyahu durante i funerali di Khamenei a Teheran - Afp
07 luglio 2026 | 08.08
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Dopo le ultime dichiarazioni di Trump, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi avverte che i negoziati tra Iran e Usa per un accordo finale "non inizieranno" se le minacce continueranno, citando il paragrafo 13 del Memorandum d'intesa con gli Stati Uniti.

Araghchi ha aggiunto che "milioni di orgogliosi iraniani" si stanno radunando per i funerali del defunto Ayatollah Ali Khamenei. "Né loro né le nostre coraggiose Forze Armate si lasciano intimidire da alcuna minaccia", ha detto su X. "Onorate la vostra firma", ha aggiunto.

La dichiarazione è arrivata dopo che Trump ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo con l'Iran o "portato a termine il lavoro". "Possiamo abbattere i loro ponti in un'ora, possiamo bloccare la loro fornitura di energia... Non hanno soldi adesso. Non abbiamo dato loro alcun denaro",le parole ieri ai giornalisti nello Studio Ovale.

Ipotesi nuovi colloqui a Islamabad

Un nuovo round di negoziati a livello tecnico tra Iran e Stati Uniti, con la partecipazione di esperti dei due Paesi e del Pakistan come mediatore, potrebbe tenersi nella capitale pakistana Islamabad il 14 e 15 luglio. E' quanto riportato ieri dal Pakistan Observer che rilancia notizie non ancora confermate ufficialmente. Intanto in Pakistan è attesa, come annunciato ufficialmente nei giorni scorsi da Teheran, una delegazione iraniana guidata dal ministro degli Interni, Eskandar Momeni. La visita dovrebbe concretizzarsi dopo il 9 luglio, al termine delle cerimonie per l'addio a Khamenei.

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