Gli eventi meteorologici estremi stanno facendo aumentare i prezzi dei prodotti alimentari in tutto il mondo. Il costo delle verdure è aumentato dell'80% in California e Arizona, quello dell'olio di oliva del 50% in Europa, il riso in Giappone del 48%. Rispetto alle alternative, il cibo sano tende a costare di più e per questo le famiglie a basso reddito sono indotte a ridurre il consumo di frutta e verdura.