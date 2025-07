Donald Trump annuncia i termini dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea. Il presidente americano, dopo l'incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, riassume i termini dell'intesa: l'Ue aprirà i propri mercati ai prodotti americani a tariffa zero, acquisterà energia per 750 miliardi di dollari in 3 anni e investirà altri 600 miliardi in Usa, oltre ad acquistare equipaggiamento militare. Washington applicherà tariffe del 15% ai prodotti europei. L'intesa non si applica ai prodotti farmaceutici e non incide sui dazi che gli Usa hanno fissato per acciaio e alluminio.