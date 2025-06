L'attore romano, ospite alla 71esima edizione del Taormina Film Fest, parla con l'Adnkronos del rapporto con la moglie, l'attrice Luisa Ranieri, che dura ormai da vent'anni. "Sono uno che si commuove, so emozionarmi- spiega Zingaretti -. Credo sia importante per un attore, mantenere aperto il chakra delle emozioni". L'attore ha esordito in aprile come regista in 'La Casa Degli Sguardi', distribuito da Europictures.