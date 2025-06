Le proteste contro i raid dell’Ice stanno incendiando le strade di svariate città statunitensi con manifestazioni spontanee e organizzate, scontri con la polizia e una crescente mobilitazione contro l’uso dei militari da parte di Trump che si sono spostare ben oltre Los Angeles, arrivando fino a New York, Seattle, Chicago, Atlanta e il Texas. In vista del weekend, quando si terrà la parata militare per il compleanno del presidente, gli attivisti preparano fino a 1.800 cortei sotto il motto 'No Kings'.