Come cambia Milano, più abitanti e prezzi delle case più alti

Il numero delle persone che abitano a Milano è aumentato, la geografia urbana si è modificata, così come i prezzi delle abitazioni hanno subito importanti variazioni di prezzo sia in vendita che in affitto. La popolazione dal 2010 è aumentata del 7%, cioè circa 212mila nuovi residenti ufficiali con +54mila studenti universitari nella città. Per comprare un appartamento in centro servono quasi 11mila euro al mq, mentre per gli immobili in affitto la media dei prezzi è di circa 22,5 euro al mq.