Come proteggere lo smartphone

Proteggere lo smartphone è più importante di quanto non si creda: l’avvento di questi dispositivi ha rivoluzionato il mondo e le nostre vite, ma ha anche esposto i nostri dati personali ai nuovi pericoli. Tenerli al sicuro d’altra parte è facile seguendo alcuni semplici accorgimenti.

Al giorno d’oggi basta uno smartphone per tenersi in contatto con gli amici, fare acquisti online, per lavorare e gestire la casa attraverso la domotica, per divertirsi ascoltando la musica, guardando film e serie TV o giocando ai più famosi giochi per cellulare. Trattandosi di un dispositivo che può svolgere così tante operazioni, lo smartphone spesso contiene grandi quantità di dati personali da proteggere assolutamente per evitare che finiscano nelle mani di malintenzionati e cybercriminali. Proteggere lo smartphone significa tenere al sicuro i dati sensibili, le password, i file importanti, i numeri delle carte di credito e di altri metodi di pagamento e tanto altro ancora. Oggi esistono tante modalità per salvaguardare il proprio telefono e tutto ciò che contiene: basterà adottare alcuni semplici accorgimenti per godersi le attività preferite senza il timore di subire furti di dati. Oltre a proteggere il telefono con una password si può è consigliabile acquistare un antivirus e una VPN per navigare online.

Tra le opzioni più convenienti e garantite per acquistare strumenti di protezione per smartphone c’è lo store online Mr Key Shop, un rivenditore specializzato di software che da oltre vent’anni offre ai propri clienti un vasto assortimento di prodotti per la sicurezza a prezzi competitivi. Oltre a una vasta gamma di strumenti per proteggere i propri dispositivi, sullo shop si trovano i sistemi operativi Windows in offerta , i prodotti Windows Server ed è possibile acquistare Office risparmiando fino al 70% rispetto ai prezzi tradizionali. Il rivenditore fa della digitalizzazione aziendale e personale la propria mission e oltre ai forti sconti offre ai suoi clienti una lunga serie di vantaggi esclusivi. Nei prossimi paragrafi spiegheremo quali sono gli strumenti che si possono adottare per proteggere lo smartphone, come installare una VPN e dove acquistarli al miglior prezzo.

Scaricare Antivirus per cellulare Android e iOS

Come i computer, anche gli smartphone sono soggetti a continui attacchi da parte di virus, malware e altre minacce informatiche in grado di compromettere la sicurezza del dispositivo. Ecco perché è così importante incrementare i livelli di protezione del proprio telefono. Il modo migliore per farlo è installare un antivirus, uno strumento fondamentale per svolgere tutte le tue attività preferite senza subire danni. Questi software sono pensati proprio per proteggere da tutte le minacce più recenti, per rilevare eventuali problemi legati alla privacy nelle app installate, per localizzare il dispositivo, per bloccarlo e cancellare i dati da remoto in caso di furto.

Oggi, grazie a Mr Key Shop è possibile trovare le migliori offerte antivirus per Android e iOS a prezzi competitivi, risparmiando notevolmente. Il sito è attualmente la prima scelta della maggior parte di utenti che desiderano acquistare strumenti per la protezione del proprio smartphone e di altri device. Ciò è ampiamente dimostrato dall’ottimo punteggio di 4.9 su Trustpilot e dalle tantissime recensioni online positive e verificate. Il catalogo include i migliori marchi di antivirus in commercio, come ESET, AVAST, Norton, Bitdefender, Kaspersky e McAfee ed è possibile scegliere il piano di abbonamento più adatto alle proprie esigenze. Ecco i tanti vantaggi di cui può godere chi si affida a Mr Key Shop:

Acquistando un abbonamento a uno dei migliori antivirus Android o iOS sul catalogo l’acquisto rimarrà legato al proprio account : questo significa che, finché si rientra nel numero di dispositivi per cui è stata acquistata la licenza, in caso di guasto sarà possibile reinstallare l’antivirus su un nuovo smartphone.

: questo significa che, finché si rientra nel numero di dispositivi per cui è stata acquistata la licenza, in caso di guasto sarà possibile reinstallare l’antivirus su un nuovo smartphone. Il codice di attivazione dell’antivirus viene spedito via email immediatamente dopo l’acquisto, insieme al link per il download del prodotto acquistato, alle istruzioni dettagliate per attivare l’abbonamento, alla fattura e ai contatti del servizio di assistenza tecnica, gratuita e in italiano .

. Si può scegliere tra diversi metodi di pagamento sicuri e tracciati , come ad esempio Apple Pay e PayPal. Su tutti i prodotti vale inoltre la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

, come ad esempio Apple Pay e PayPal. Su tutti i prodotti vale inoltre la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. La consegna dei prodotti è interamente digitalizzata, oltre a consentire di ricevere i prodotti via email entro pochi secondi dell’acquisto , ciò permette di evitare costi aggiuntivi per le spese di spedizione .

, ciò permette di . Scegliendo Mr Key Shop per i propri acquisti si contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente, affidandosi a un’azienda 100% eco-friendly che non genera emissioni per il trasporto fisico e non produce alcun tipo di imballaggio inquinante.

Su Mr Key Shop sono disponibili tutti i migliori antivirus per Android o iOS e le migliori VPN per smartphone attualmente in commercio. Per esempio, è possibile acquistare McAfee Total Protection a soli 14,99€ risparmiando notevolmente sul prezzo originale. Oltre ai software per la sicurezza del telefono su Mr Key Shop è possibile acquistare i sistemi operativi Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7), Windows Server e i prodotti correlati, Office 2021 e tutte le altre versioni del pacchetto Office per PC e Office per Mac .

Vediamo ora come proteggere Android da virus e da altre minacce informatiche con i software disponibili.

Kaspersky

Kaspersky è attualmente uno dei migliori marchi di antivirus sul mercato e propone diverse soluzioni per proteggere i dispositivi Android. Kaspersky Total Security offre ottimi livelli di protezione per quanto riguarda sicurezza di firewall, password manager, la funzionalità Parental Control e la scansione delle vulnerabilità informatiche.

Pensata per bloccare malware, trojan, ransomware e tutte le minacce più pericolose del web, questa versione include anche una VPN gratuita con un tetto massimo di 300 MB di traffico giornaliero. Un’altra ottima versione è Kaspersky Internet Security, pensata per offrire una protezione avanzata al dispositivo e per proteggerlo contro malware, tentativi di phishing, furto di dati e violazione della privacy. L’app Android offre inoltre la possibilità di incrementare la sicurezza sul dispositivo attivando alcune funzionalità aggiuntive, come il parental control, l’ottimizzazione della batteria e altre funzioni utili in caso di furto.

ESET

ESET è un altro ottimo software pensato per proteggere i dispositivi Android da virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche tra le più pericolose. L’antivirus è estremamente leggero in termini di risorse impiegate, si è recentemente dimostrato l’unico in grado di non rilevare falsi positivi (siti segnalati erroneamente come pericolosi) ed è molto semplice da usare anche per gli utenti meno esperti.

Si può scegliere tra la versione ESET Internet Security per proteggere lo smartphone da tanti tipi di attacchi, incrementare la privacy e godere di ottimi sistemi antifurto, e la versione ESET Mobile Security, che consente addirittura di monitorare la casa da remoto.

Oltre alla versione base Internet Security, si può optare per McAFEE Total Protection, che include un firewall, il parental control, il password manager e la scansione delle vulnerabilità.

Bitdefender

Un’altra possibilità è proteggere lo smartphone con Bitdefender, altro marchio leader del settore, capace di garantire protezione dagli “attacchi zero-day”, ossia tramite modalità ancora ignote a chi si occupa di sicurezza informatica.

La versione per dispositivi mobili Android si chiama Bitdefender Mobile Security, pensata per offrire ottimi livelli di protezione da tutte le minacce più recenti. Anche la versione Total Security è compatibile con i dispositivi Android e iOS e può essere installata anche su computer Windows e Mac.

Avast

Avast è un altro marchio che non ha bisogno di presentazioni. La versione Premium Security è pensata appositamente per bloccare gli attacchi di eventuali hacker e per proteggere i dispositivi mobili Android e iOS.

Per chi desidera navigare su Internet in totale sicurezza godendo di un ottimo livello di protezione della privacy, Avast SecureLine VPN è un’ottima scelta.

Norton

Infine troviamo Norton, un marchio che spopola sul mercato dagli anni ‘90 e che continua a evolversi per venire incontro alle esigenze più attuali. Tutte le versioni disponibili sul catalogo di Mr Key Shop sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Android e iOS e con i device Windows e Mac.

Disponibile nelle versioni Standard, Deluxe e Premium, garantisce un alto grado di protezione per oltre 10 dispositivi e fino a 75 GB di spazio di backup in cloud.

Utilizzare una VPN per smartphone

Ricorrere a una VPN rappresenta un altro ottimo modo per proteggere lo smartphone durante la navigazione su Internet. Si tratta di strumenti creati appositamente per nascondere le proprie attività online e per mascherare il proprio indirizzo IP creando una rete privata a cui può accedere solo chi autorizzato. Il catalogo di Mr Key Shop include le migliori VPN attualmente sul mercato, anch’esse acquistabili con sconti fino al 70% rispetto ai prezzi tradizionali. Ecco quali sono le migliori.

HMA VPN 2022

Ecco un ottimo marchio grazie al quale si può navigare su Internet in modo sicuro, protetto e anonimo sfruttando una delle più avanzate tecnologie di tunnelling e ad ottime velocità. Acquistando HMA VPN 2022 su Mr Key Shop si può scegliere tra diversi piani di abbonamento: per un mese, un anno, due anni o tre anni a seconda delle tue esigenze. HMA VPN è compatibile sia con i dispositivi Android che con i sistemi iOS.

AVAST SecureLine VPN 2022

Ecco un’altra ottima soluzione per Android e iOS: la VPN AVAST SecureLine è stata progettata per consentire di navigare online in totale sicurezza, per tutelare al massimo i dati personali e per proteggere lo smartphone da hacker.

NordVPN

Anche NordVPN rappresenta un’eccellente soluzione per chi desidera proteggere la propria privacy mentre è connesso con lo smartphone. Disponibile sia per i device Android che iOS e progettata per crittografare qualsiasi tipo di file in pochi secondi, la VPN offre 10 GB di archiviazione privata in cloud, esegue automaticamente il backup dei dati e aiuta gli utenti a generare password complesse e sicure. Inoltre, NordVPN consente di migliorare ulteriormente la sicurezza informatica proteggendo lo smartphone da malware, tracker e annunci pubblicitari.

Scaricare le app da fonti sicure

Tra i tanti accorgimenti che si dovrebbero adottare per tutelare la propria privacy non va dimenticato di fare attenzione a scaricare le app sempre e solo da fonti sicure. Questo significa limitarsi a effettuare il download di applicazioni solamente dagli store ufficiali o da rivenditori affidabili. Scaricare un’app prima che venga pubblicata sul Play Store o sull’App Store significa utilizzarla prima che sia sottoposta ai controlli di sicurezza. Gli smartphone Android offrono diverse modalità per nascondere le app di origine sconosciuta dalla lista delle applicazioni disponibili. A chi invece usa un iPhone consigliamo di limitarsi a scaricare le app dallo store ufficiale Apple.

Gestire le password

Un altro metodo utile per proteggere i propri account e i propri file è usare password complesse ed efficaci, ma che siano anche facili da ricordare. Molto importante è anche diversificare al massimo le password utilizzate per i diversi account: in questo modo, in caso di furto di una password, tutti gli altri account rimarrebbero al sicuro. Oggi esistono anche alcuni utili tool pensati per chi fatica a tenere a mente tutte le sue password: ad esempio, il Password Manager di Android è uno strumento pensato per memorizzare tutte le proprie chiavi di accesso e per aiutarci a creare password più sicure possibile.

Aggiornare app e sistema operativo

Un altro ottimo modo per essere sicuri di proteggere al massimo lo smartphone dalle più recenti minacce informatiche è aggiornare periodicamente le app e il sistema operativo. Gli aggiornamenti periodici vengono rilasciati appositamente per incrementare la sicurezza in vista della costante comparsa di minacce informatiche. È certamente consigliabile modificare le impostazioni del dispositivo in modo da ricevere una notifica per ogni nuovo aggiornamento disponibile.

Non cliccare sui link sospetti

Infine, è estremamente importante fare attenzione a non cliccare su link sospetti che potrebbero aprire le porte del dispositivo a virus, malware e tante altre minacce informatiche estremamente pericolose. Capita sempre più spesso di ricevere email o sms da numeri e indirizzi sconosciuti - ma anche da conoscenti e amici ignari di avere un virus nel proprio dispositivo - che contengono link ingannevoli o allegati pericolosi. Il modo migliore per proteggersi da questo tipo di attacco è contattare la persona da cui abbiamo ricevuto il messaggio sospetto per verificare che non si tratti di un tentativo di phishing.

Conclusioni

In conclusione, oggi esistono diversi accorgimenti utili da adottare per proteggere lo smartphone dalla maggior parte delle minacce del web. Sebbene alcune soluzioni possano essere spesso costose, grazie a Mr Key Shop è possibile ottenere i migliori antivirus e le migliori VPN risparmiando notevolmente, godendo di tutte le necessarie garanzie e usufruendo di un servizio efficiente e sicuro.