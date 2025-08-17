circle x black
Olbia, fermato col taser: 57enne muore in ambulanza

L'intervento dei carabinieri dopo che aveva aggredito alcuni passanti e, poi, gli stessi militari arrivati sul posto per bloccarlo. Aperta un'inchiesta

Taser (Fotogramma)
Un uomo di 57 anni è morto nella notte tra sabato e domenica durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale di Olbia, dopo aver accusato un malore. Poco prima i carabinieri, intervenuti in seguito a diverse richieste di cittadini, avevano usato il taser per bloccarlo dopo che l'uomo aveva dato in escandescenze contro i passanti e i militari aggredendoli. Sul caso la procura di Tempio Pausania ha avviato un'inchiesta delegando le indagini alla Polizia.

