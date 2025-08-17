circle x black
Giucas Casella: "Pippo Baudo mi ha insegnato a essere sempre vero" - Video

17 agosto 2025 | 17.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Pippo Baudo mi ha scoperto, con lui ho fatto qualsiasi cosa. Il suo più grande insegnamento? Di essere sempre vero e sincero". Così all'Adnkronos Giucas Casella ricorda Pippo Baudo. L'illusionista e volto tv è in partenza dall'aeroporto di Palermo per recarsi a Roma per dare l'ultimo saluto al grande presentatore alla camera ardente. Oggi è allestita al Campus Biomedico di Roma, dove è morto sabato 16 agosto, e aperta solo a parenti e amici.

Quella per il pubblico aprirà domani alle 10 al Teatro delle Vittorie. "Mi mancherà moltissimo. Lui ha cresciuto mio figlio e lo ha battezzato", ma "mancherà a tutti. È una persona straordinaria, il numero 1", conclude (di Lucrezia Leonbruni).

