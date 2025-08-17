circle x black
Cerca nel sito
 

Morte Pippo Baudo, mercoledì i funerali in Sicilia. Ipotesi camera ardente a Roma

L’ultimo saluto al volto storico della tv si terrà nel Santuario Madonna della Stella del suo paese natale, il 20 agosto: lo ha fatto sapere il sindaco del comune, Giovanni Burtone. Ipotesi camera ardente domani negli studi Rai di via Teulada

Pippo Baudo
Pippo Baudo
17 agosto 2025 | 11.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I funerali di Pippo Baudo si terranno a Militello in Val di Catania, in Sicilia, il paese che gli ha dato i natali. A confermarlo è stato il sindaco, Giovanni Burtone, intervenendo al Tg1: "I funerali si terranno mercoledì nel Santuario Madonna della Stella". Il primo cittadino ha poi aggiunto: "C'è tanta sofferenza. La perdita di Pippo Baudo è molto sentita".

Intanto, giornalisti e operatori televisivi stazionano al Policlinico Campus Biomedico, dove sarà allestita una prima camera ardente privata. La camera ardente aperta al pubblico dovrebbe essere allestita domani, e la sede più probabile, per onorare la sua carriera, sono gli studi Rai di Via Teulada.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
funerali Pippo Baudo Militello in Val di Catania
Vedi anche
"Grazie Pippo", l'omaggio della Rai a Baudo - Video
Catturato il latitante Tommaso Morra: tentò di assaltare caveau Mondialpol di Calcinato - Video
Ischia, sparatoria in strada a Forio: il luogo della tragedia - Video
Putin, raffica di domande sull'Ucraina: smorfie e nessuna risposta - Video
Trump-Putin, stretta di mano e sorrisi prima del vertice - Video
News to go
Bollette luce e gas, cosa cambia dal 2026
Abbandono di cani e gatti in Italia: i numeri, cosa si rischia
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza