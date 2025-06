"A partire da oggi", 20 giugno, "tutti i nuovi smartphone e tablet sul mercato dell’Ue saranno più durevoli, più efficienti sotto il profilo energetico e più facili da riparare". Lo annuncia una portavoce della Commissione europea durante il briefing giornaliero con la stampa, evidenziano l'entrata in vigore delle regole di ecodesign, di etichettatura e di diritto alla riparazione ("right to repair") introdotte nel 2023.

Queste norme spaziano dalle etichette energetiche standardizzate per i prodotti, che "aiuteranno le persone a compiere scelte più intelligenti e sostenibili", a criteri per la produzione dei dispositivi elettronici, che "dovranno essere costruiti per durare più a lungo, risultando più resistenti, duraturi ed efficienti. Anche le batterie dureranno di più, e le riparazioni saranno più semplici ed economiche", spiega la portavoce. Oltre ai benefici derivanti dal risparmio energetico e dalla diminuzione di rifiuti, la Commissione stima che gli europei risparmieranno circa 20 miliardi di euro entro il 2030.