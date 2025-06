"L’Inps ha piena consapevolezza del momento di scoramento e sfiducia che sta attraversando larga parte delle nuove generazioni. Per questo riteniamo essenziale essere al loro fianco, supportarli e accompagnarli con un approccio non paternalistico, utilizzando un linguaggio fresco e strumenti tipici del mondo giovanile" così Diego De Felice, direttore centrale comunicazione Inps, durante la presentazione del progetto “Inps per i Giovani" presso Palazzo Wedekind a Roma.