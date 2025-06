Formaggi made in Italy, la top ten dell'economia tricolore

Secondo l'analisi della Coldiretti su dati Ismea, i formaggi made in Italy rappresentano la prima voce della Dop Economy tricolore, per un valore complessivo alla produzione di 5,5 miliardi di euro, pari al 60% del valore complessivo del cibo a denominazione di origine. Non a caso proprio le specialità casearie sono le più presenti nella top ten dei prodotti Dop per valore, guidata dal grana padano davanti al parmigiano reggiano, la mozzarella di bufala, pecorino romano e gorgonzola.