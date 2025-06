A fuoco abitazione in un palazzo in viale Abruzzi, la porta di casa era chiusa dall'esterno

Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento in viale Abruzzi, a Milano, coinvolgendo diverse abitazioni. A mezzanotte e mezza squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per l'incendio di un appartamento posto al quarto piano di un edificio di sette piani fuori terra. Una donna trasportata in codice rosso in ospedale, dopo essersi lanciata dal quinto piano, è deceduta qualche ora dopo. La donna, 48 anni, era originaria del Brasile.

Gli occupanti dello stabile, inizialmente evacuati a scopo precauzionale, sono rientrati ad eccezione di quelli dell'appartamento interessato e di quelli adiacenti, per un totale di 12 appartamenti per i quali è stato diffidato l’uso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Due persone sono ricoverate in codice verde. E' stato attivato il Nucleo Investigativo antincendi della Lombardia per indagare sulle cause dell’incendio.

Questo pomeriggio i vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendio (Nia) della direzione regionale Lombardia entreranno per i rilievi nell’appartamento.

Grida prima delle fiamme, porta di casa chiusa dall'esterno

Era chiusa dall’esterno la porta dell’appartamento di viale Abruzzi 64 dove questa notte è divampato un incendio. Il convivente della donna di 48 anni morta gettandosi dalla finestra è stato trovato dalla polizia in un bar della zona. I vicini di casa - a quanto si apprende - hanno sentito delle grida prima dell’incendio. L’uomo - un 45enne, brasiliano come la compagna - è stato sentito questa mattina in questura

La ricostruzione

La prima telefonata al 112 è arrivata intorno all’1.20. All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, la donna brasiliana di 48 anni che si trovava all’interno si era già gettata dalla finestra ed è poi morta dopo qualche ora all’ospedale Fatebenefratelli. L’appartamento era avvolto dalle fiamme e la temperatura - a quanto si apprende - era elevatissima. Le operazioni di messa in sicurezza e smassamento hanno impegnato i vigili del fuoco per oltre 5 ore e sono terminate dopo le 6.30 di questa mattina. Gli inquilini dello stabile, evacuati nella notte, sono stati fatti rientrare. Nell’appartamento inagibile, ora messo in sicurezza, il nucleo investigativo antincendio entrerà questo pomeriggio, a partire dalle 14, alla ricerca di una fonte di innesco delle fiamme e di tracce di eventuali sostanze che ne abbiamo accelerato la propagazione.