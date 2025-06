Il femminicidio in un'abitazione a Cene, nella Valle Seriana. L'uomo ha sparato alla donna e poi ha rivolto l'arma contro di sé

Femminicidio a Cene, nella Valle Seriana, in provincia di Bergamo. A quanto si apprende un uomo di 55 anni ha sparato a sua moglie, uccidendola. L'uomo si è poi tolto la vita, sparandosi a propria volta. Il delitto, sempre secondo le prime informazioni, si sarebbe consumato in casa ma non sono noti al momento né la precisa dinamica né il movente dell'omicidio-suicidio. Sui fatti stanno indagando i carabinieri.