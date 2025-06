Ucraina, droni e missili russi su Kiev: almeno 4 morti e 20 feriti

Massicci attacchi di droni e missili balistici russi contro l'Ucraina nella notte. Prese di mira la capitale, le principali città e le regioni più occidentali del Paese. A Kiev gli attacchi hanno colpito sei diversi quartieri e provocato la morte di almeno 4 persone e il ferimento di altre 20, 16 delle quali ricoverate in ospedale, hanno reso noto il servizio di emergenza e il sindaco Vitali Klitschko. Incendi si sono sviluppati in seguito al bombardamento russo anche in un condominio di 16 piani, una infrastruttura civile e in un hangar. Nella regione di Kiev sono stati danneggiati i binari della metropolitana.

Colpite anche le città a ovest del Paese di Lutsk, vicina alla frontiera con la Polonia, dove sono state ferite cinque persone, e la regione di Ternopil.

L'attacco avviene un giorno dopo che il presidente russo Vladimir Putin, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aveva promesso di reagire all'Operazione Spiderweb, l'audace attacco con droni ucraino che ha danneggiato 41 bombardieri russi il 1° giugno. Mentre Putin è rimasto pubblicamente in silenzio, Trump ha affermato che la rappresaglia russa "non sarà bella".

Dieci droni ucraini diretti verso Mosca sono stati abbattuti, ha denunciato da parte sua il sindaco Sergei Sobyanin. I tre aeroporti della città sono stati chiusi per un breve periodo di tempo.