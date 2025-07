L'accusa è di naufragio colposo per la mancata attivazione del Piano per la ricerca e il salvataggio in mare nella notte del disastro

Rinviati a giudizio per la strage di Cutro quattro finanzieri e due militari della Guardia Costiera coinvolti nell'inchiesta sul naufragio di migranti a Steccato di Cutro in Calabria. Lo ha stabilito oggi, lunedì 21 luglio, il gup del Tribunale di Crotone, Elisa Marchetto, nell'udienza preliminare celebrata sul disastro in cui, il 26 febbraio 2023, morirono 94 migranti tra cui 35 minori, e si registrarono numerosi dispersi.

I sei militari dovranno rispondere dei reati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo in relazione alla mancata attivazione, la notte della tragedia, del Sar, il Piano per la ricerca e il salvataggio in mare.