Da Vladimir Putin ancora nessun commento al maxi attacco coordinato dei droni ucraini contro basi aeree strategiche in cui sono stati colpiti decine di aerei, fra cui bombardieri Tu-95 e Tu-22M e un aereo da ricognizione An-50. Altre personalità, dopo l'inviato della Casa Bianca per l'Ucraina Keith Kellogg, denunciano il pericolo di una risposta nucleare di Mosca, considerato il colpo all'equilibrio strategico inferto dall'attacco ucraino. I Tupolev colpiti sono stati usati in modo massiccio durante la guerra contro l'Ucraina contro civili e infrastrutture, ma sono anche bombardieri iscritti nell'arsenale delle forze strategiche russe, parte della cosiddetta 'triade', e del sistema di deterrenza nucleare contro gli Stati Uniti. Solo nel settembre del 2022, esponenti dell'Amministrazione Biden avevano lasciato intendere il pericolo di un attacco di Mosca con una testata nucleare tattica.

Come da tradizione, Putin ha anche evitato di comparire troppo in pubblico da domenica. Gli unici eventi a cui ha partecipato fino a ieri sono stati gli incontri con il Ministro della Natura Aleksandr Kozlov e il difensore civico per l'infanzia Maria Lvova-Belova. Solo nel pomeriggio di ieri, ha notato il sito di notizie The Bell, il Cremlino ha diffuso le immagini di un incontro tra Putin e i membri del governo, durante il quale sono state discusse una vasta gamma di questioni, a partire dall'Ucraina. Putin non ha detto una parola sugli attacchi agli aeroporti strategici russi, ma ha parlato a lungo dell'esplosione dei ponti ferroviari, che ha causato la morte di civili.

Alle parole di Kellogg, si sono aggiunte quelle di Kirill Dmitriev, direttore del Fondo per gli investimenti diretti russo e inviato speciale del Cremlino per gli investimenti all'estero, nonché interlocutore privilegiato dell'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, e di altre personalità che si muovono nella nube Maga che circonda Donald Trump che ieri, dopo aver parlato al telefono con il Presidente russo, ha anticipato una risposta di Mosca ai raid ucraini di domenica. "Il Presidente Putin ha detto, e con molta forza, che la Russia dovrà rispondere al recente attacco contro le basi aeree".

L'attacco dei droni ucraini è, per Dmitriev, un attacco "contro gli asset nucleari della Russia". "E' urgente una comunicazione chiara - per rendersi conto della realtà e dei rischi in aumento prima che sia troppo tardi", ha scritto Dmitriev.

Steve Bannon e Charlie Kirk, due figure ancora influenti del movimento Maga hanno condannato apertamente l'attacco con i droni, con il primo che ha paragonato, come hanno fatto blogger pro guerra russi nelle ore successive all'attacco, al raid giapponese contro Pearl Harbor del 1941. "La maggior parte delle persone non ci fa caso, ma siamo più vicini a una guerra nucleare di quanto non lo siamo mai stati dall'inizio della guerra nel 2022", ha affermato Kirk.

Ma altri esponenti più moderati condividono la loro opinione. "Il livello del rischio sta aumentando di molto. Quando attacchi una parte della triade dell'oppositore, rischi che il livello salga perché non sai quello che farà la controparte. E questo è quello che hanno fatto", ha affermato ieri.

"Non è negli interessi dell'America che l'Ucraina attacchi le forze nucleari strategiche russe il giorno prima di un altro round di negoziati", ha affermato Dan Caldwell, influente consigliere per la politica estera, già braccio destro di Pete Hegseth al Pentagono prima di essere costretto a lasciare l'incarico nel quadro dello scandalo per i leak. "Il raid ha il potenziale di creare una spirale di escalation e apre il rischio di un confronto diretto fra la Russia e la Nato. Gli Stati Uniti non devono solo prendere le distanze da questo attacco ma porre fine a qualsiasi forma di supporto che possa direttamente o indirettamente aprire la strada ad attacchi contro le forze nuclari strategiche russe", ha precisato.

Il direttore del Comitato investigativo, Aleksandr Bastrykin, presente all'incontro di Putin con il governo ieri, ha riferito sullo stato dell'inchiesta aperta dalla sua agenzia che ha classificato l'attentato come una azione di terrorismo ordinata dai servizi segreti ucraini.

In risposta, Putin ha tenuto un discorso di cinque minuti in cui, non per la prima volta, ha definito terrorista il "regime di Kiev" che, ha aggiunto, vuole interrompere i negoziati di Istanbul, il cui secondo round era previsto il giorno dopo il raid dei droni. "In seguito a ingenti perdite, del ritiro lungo l'intera linea di contatto, nel tentativo di intimidire la Russia, la leadership di Kiev è passata all'organizzazione di atti terroristici. E allo stesso tempo, chiede la sospensione delle azioni militari per 30, 60 giorni, chiedendo un incontro al massimo livello. Ma come è possibile un vertice in queste condizioni? Di cosa possiamo parlare? Chi sta negoziando con chi fa affidamento sul terrore, con i terroristi?", ha chiesto retoricamente Putin.

Secondo la versione russa della conversazione Putin-Trump, i due leader non hanno discusso in modo significativo della soluzione ucraina - "i testi delle bozze di memorandum tra la Federazione Russa e l'Ucraina sulla risoluzione del conflitto non sono stati discussi", ha affermato il Consigliere per la politica estera del Cremlino Yuri Ushakov - e la Russia conferma la sua disponibilità a proseguire i negoziati con i "terroristi di Kiev".