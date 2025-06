Come funziona

Bonus assunzioni donne, ecco quali sono i requisiti per accedervi. Si tratta di un esonero contributivo dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, entro il 31 dicembre 2025.