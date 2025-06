"Sono molto deluso da Elon. Non so se avremo ancora un rapporto splendido". Donald Trump alla fine risponde a Elon Musk e 'cancella' il magnate, che da giorni critica aspramente il Big Beautiful Bill. La legge, dice Musk, è un disastro per i conti pubblici degli Stati Uniti. "Mi è sempre piaciuto Elon. Preferisco critichi me, la legge è incredibile: è il più grande taglio fiscale nella storia, stiamo facendo cose incredibili per la gente, per il ceto medio, per le piccole imprese. Nessuno ha mai visto niente del genere", dice Trump nello Studio Ovale rispondendo alle domande dei media. Musk è stato un punto di riferimento dell'amministrazione Trump fino alla fine di maggio, quando ha formalmente lasciato la guida del Doge, il Dipartimento per l'efficienza governativa.

"Elon è arrabbiato perché abbiamo eliminato il mandato che tutelava la vendita di veicoli elettrici. Elon lo sapeva dall'inizio, le cose erano così sin dall'inizio e non è cambiato niente. So che gli ha dato fastidio. Lui voleva una persona alla guida della Nasa, io pensavo che non fosse la persona giusta, un democratico totale. Capisco che lui sia arrabbiato, è stato qui molto tempo ed era molto felice. Io e lui abbiamo avuto un gran rapporto, non so se lo avremo ancora", dice il presidente.

"Lui qui ha detto cose splendide di me, ha indossato il cappello con la scritta 'Trump aveva ragione su tutto' e ho ragione sul Great Big Beautiful Bill. Elon mi ha sostenuto, ha fatto campagna elettorale in Pennsylvania per me. Penso che avrei vinto lo stesso... Sono molto deluso perché Elon meglio di chiunque altro sa quale lavoro c'è dietro questa legge. Conosceva tutto di questa legge e non ha avuto nessun problema finché non è andato via. Non ha parlato male di me ma della legge. Penso che gli manchi questo posto... Succede a tante persone, se ne vanno e diventano ostili. Non so cosa sia...", aggiunge.