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Airbnb e le nuove regole: "Niente più piatti da lavare o pulizie per gli ospiti". Cosa cambia

Le nuove regole si applicheranno a tutte le prenotazioni effettuate sulla piattaforma a partire dal 20 novembre

Immagine di repertorio - FOTOGRAMMA
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22 ottobre 2026 | 15.35
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Piccola rivoluzione per Airbnb, che ha modificato le proprie regole per limitare le richieste che gli host possono avanzare agli ospiti, incluse quelle relative alle pulizie.

In particolare, secondo le nuove linee guida, agli ospiti - che sono tenuti a pagare un contributo per le pulizie - non dovrebbero essere richiesti compiti che spettano solitamente al personale addetto alle pulizie, come lavare le stoviglie o rimuovere le lenzuola dai letti. Le nuove regole si applicheranno a tutte le prenotazioni effettuate sulla piattaforma a partire dal 20 novembre.

"Le regole della casa aiutano gli ospiti a comprendere le aspettative degli host, ma la nostra community ci ha segnalato che, a volte, possono risultare confuse, onerose e difficili da gestire", ha dichiarato Airbnb alla BBC. "Per questo motivo, le abbiamo riprogettate affinché siano più facili da individuare e più chiare da definire; il tutto accompagnato da una nuova politica che garantisce che le richieste rimangano ragionevoli, senza brutte sorprese", ha aggiunto.

L'azienda ha precisato che, sebbene gli host non possano imporre multe, restano comunque liberi di stabilire le proprie regole della casa e le relative richieste. Qualora non fossero conformi alle politiche di Airbnb, la questione potrà essere segnalata e il proprietario avrà la possibilità di presentare ricorso in caso di disaccordo.

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