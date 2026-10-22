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Richiamo uova biologiche per rischio Salmonella: lotti e scadenze

Ecco tutti i dettagli per capire quali sono i prodotti coinvolti

Uova, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
Uova, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
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22 ottobre 2026 | 20.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ministero della Salute e NaturaSì hanno segnalato il ritiro dal mercato di diversi lotti di uova biologiche per la presenza di Salmonella typhimurium. Ecco tutti i dettagli. Si tratta di un lotto di uova biologiche a marchio SìEssenziali e 17 lotti a marchio Olivero Claudio nello stabilimento di Monasterolo di Savigliano.

Il lotto di SìEssenziali

Per quanto riguarda il brand, distribuito da NaturaSì, si tratta della confezione di 10 uova biologiche di SìEssenziali con numero di lotto 1A081026 con data di scadenza 05/11/2026.

Uova Olivero Claudio, i lotti coinvolti dal ritiro

Il richiamo riguarda anche le uova, vendute direttamente a marchio del produttore, commercializzate sia sfuse sia in confezioni da 4 e 6 uova di Olivero Claudio con data di scadenza dal 26/10/2026 all'11/11/2026

Lotti interessati (17 in totale): 1A280926 - 1A290926 - 1A300926 - 1A011026 -1A021026 - 1A031026 - 1A041026 - 1A051026 - 1A061026 - 1A071026 - 1A081026 - 1A091026 - 1A101026 - 1A111026 - 1A121026 - 1A131026 - 1A14102

uova richiamo mini

Cosa fare

Si raccomanda ai consumatori che avessero acquistato le uova appartenenti ai lotti indicati di non consumarle e di riconsegnarle al punto vendita in cui sono state acquistate per il rimborso o la sostituzione.

Riproduzione riservata
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