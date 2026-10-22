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Addio ad Antonio Boccuni, morto improvvisamente lo storico bodyguard dei Negramaro: "Vuoto incolmabile"

L'annuncio della band e di Giuliano Sangiorgi sui social: "Grazie per essere stato parte di noi"

Antonio Boccuni - (Instagram)
Antonio Boccuni - (Instagram)
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22 ottobre 2026 | 12.18
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Lutto nel mondo della musica: è morto improvvisamente Antonio Boccuni, storico bodyguard dei Negramaro. Ad annunciarlo con un post sui social è stata proprio la band salentina: "Dopo tutti questi anni insieme il vuoto che lasci è incolmabile. Grazie per essere stato parte di noi", si legge nel messaggio accompagnato da tre foto, tra cui che ritrae Boccuni insieme a Giuliano Sangiorgi. 

Anche il frontman ha condiviso le stesse immagini accompagnandole con tre puntini sospensivi sempre sui propri canali social. Tanti i messaggi di cordoglio per la banda, anche da parte di tanti protagonisti della musica italiana, da Emma a Elisa e Gigi D'﻿Alessio. Boccuni, 57 anni e originario di Genova, lavorava da tempo con i Negramaro, accompagnandoli ovunque in Italia e in Europa. Sarebbe stato stroncato da un infarto. 

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