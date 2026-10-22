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Scontro in tv tra Bruno Vespa e Sabrina Brizzola: "Quando parlate, voi giovani, documentatevi. Qui venite preparati"

Al centro della discussione il tasso di abbandono scolastico in Italia: "La prego di vedersi le statistiche"

Scontro in tv tra Bruno Vespa e Sabrina Brizzola:
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22 ottobre 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
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"Quando parlate voi giovani, per favore, documentatevi prima. Questo lavoro è fatto anche di studio, capisce? Quindi quando venite qui, venite preparati, dovete studiare, sennò dite delle sciocchezze che non vi giovano". Così Bruno Vespa si è rivolto a Sabrina Brizzola, 24enne coordinatrice dell’Unione degli universitari, nel corso della puntata andata in onda ieri sera su Rai 1 di Porta a Porta.

La giovane stava parlando del tasso di abbandono scolastico "molto alto in Italia", quando è stata interrotta dal conduttore: "Visto che lei è informata, la prego di vedersi le statistiche", dopo averle chiesto più volte - visibilmente innervosito - di non interromperlo. "C'è il massimo recupero storico di abbandono scolastico. Noi siamo con un anno di anticipo rispetto ai target dell'Unione europea". Da qui la "richiesta" ai giovani di "documentarvi quando parlate".

"Posso rispondere?", ha replicato Brizzola, che infine ha concluso - mentre scorrevano i titoli di coda -: "L'Italia è l'unico paese in Europa che non copre tutte le borse di studio degli studenti universitari. Questo è un dato che se qualcuno vuole confutarmi sono contenta di ascoltare. Le borse di studio non vengono coperte, le università vengono definanziate".

Il video dello spezzone dello scontro è stato ricondiviso sui social, tra gli altri anche da Selvaggia Lucarelli, dando vita a discussioni e polemiche.

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