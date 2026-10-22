Casa, SoloAffitti: truffe online aumentate del 20%, prezzi bassi e soldi subito, nel mirino gli studenti

Annunci di stanze e appartamenti a prezzi molto inferiori a quelli di mercato, richieste di denaro per bloccare immobili mai visitati, false identità e dati societari utilizzati per rendere credibili le offerte. È il mercato delle truffe sugli affitti online, che negli ultimi due anni ha registrato un aumento di circa il 20% delle segnalazioni, secondo i dati del Centro Studi SoloAffitti. Un fenomeno che torna particolarmente attuale in queste settimane, quando molti studenti universitari sono ancora alla ricerca di una sistemazione, alle prese con canoni elevati e un'offerta insufficiente nelle principali città. Proprio la difficoltà di trovare una casa a prezzi accessibili può spingere ad accettare proposte apparentemente vantaggiose senza effettuare le necessarie verifiche.

Il meccanismo segue spesso uno schema ricorrente. I truffatori pubblicano annunci di immobili o stanze a prezzi particolarmente convenienti e, una volta stabilito il contatto con il potenziale inquilino, lo sollecitano a versare una somma per bloccare l'alloggio. La pressione può arrivare anche attraverso sistemi di risposta automatizzati. Il pagamento viene richiesto prima che l'interessato abbia visitato l'immobile o sottoscritto una proposta di locazione o un contratto. "Anche SoloAffitti è finita nel mirino dei truffatori, che hanno utilizzato illecitamente il nostro nome e i nostri dati societari per ingannare persone alla ricerca di una casa. Quello che ci preoccupa maggiormente è la vulnerabilità di chi cerca un alloggio - dichiara Silvia Spronelli, Ceo e fondatrice di SoloAffitti - In un mercato caratterizzato da prezzi elevati e scarsità di offerta, la paura di perdere un'occasione può spingere a decisioni affrettate. È proprio su questa urgenza che fanno leva i truffatori. Per questo è fondamentale verificare sempre l'identità dell'interlocutore prima di versare qualsiasi somma".

Il Centro Studi SoloAffitti richiama l'attenzione su alcuni comportamenti fondamentali per ridurre il rischio di frodi. Diffidare dei prezzi troppo bassi. Un canone sensibilmente inferiore alla media della zona deve indurre a verificare con particolare attenzione l'autenticità dell'annuncio. Non pagare per bloccare una casa senza garanzie. Evitare versamenti anticipati prima di aver verificato l'esistenza dell'immobile, l'identità dell'interlocutore e la documentazione contrattuale. Controllare l'intestatario del conto corrente. Prestare attenzione agli IBAN riconducibili a soggetti diversi da quelli con cui si sta trattando e alle richieste insistenti di bonifici istantanei, che possono rendere più difficile il recupero delle somme. Verificare sempre i recapiti. Confrontare numeri telefonici, indirizzi email e dati societari con quelli pubblicati sui siti ufficiali delle agenzie immobiliari o dei portali utilizzati, prima di effettuare qualsiasi pagamento.