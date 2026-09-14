Una assemblea di lavoratori convocata dai sindacati si è tenuta dalle prime ore dell'alba davanti alla Portineria Imprese dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Per Francesco Brigati, segretario generale Fiom-Cgil di Taranto, "chiediamo al governo il blocco dei licenziamenti, altrimenti continueremo con le mobilitazioni". I sindacati hanno indetto "le prime 24 h di sciopero per tutti lavoratori dell'appalto a partire dalle 9.00 di oggi sino alle 7.00 di domani. Sia chiaro - sottolineano le segreterie di Fim, Fiom, Uilm, Usb e delle altre categorie - non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori".