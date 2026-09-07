La donna era arrivata in Italia da giovane e ha vissuto soprattutto in convento

Un ex suora ha trovato l'amore a 63 anni. Una donna brasiliana di nome Stella ha sentito la 'chiamata' a 22 anni, entrando in convento nel suo Paese per poi trasferirsi in Italia nel 1987. Arrivata nel nuovo Paese decide di prendere i voti, ma dura soltanto cinque mesi. Stella decide quindi di abbandonare la vita da suora e si apre all'amore.

La storia viene raccontata da Vanity Fair, che riporta come la donna sia uscita dal convento senza casa, lavoro e uno scopo nella vita, ma sentendo un forte senso di rinascita. Stella si immerge nella natura e trova un lavoro in montagna, diventando responsabile dell'accoglienza di una struttura ricettiva. Poi arriva Francesco.

I due si erano già conosciuti nel 2012 quando l'uomo, sposato, frequentava il convento dove era 'di stanza' Stella per alcuni lavori di manutenzione. Dodici anni dopo, Francesco rimane vedovo e trova proprio nella donna una spalla per superare il suo dolore. Da lì nasce un inaspettato amore: lei al tempo ha 63 anni, lui 68: "L'amore è un abbraccio eterno che ti dice che sei a casa e ti dona pace", ha detto Stella riferendosi alla loro storia.