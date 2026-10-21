circle x black
Cerca nel sito
 

Famiglia nel bosco, Nathan: "Bambini a casa dopo 11 mesi, erano felici"

I figli della coppia sono tornati a casa per il fine settimana

Nathan e la moglie Catherine - Ipa/Fotogramma
Nathan e la moglie Catherine - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
21 ottobre 2026 | 19.06
Cristina Livoli
LETTURA: 1 minuti

"Ci siamo riempiti di gioia e felicità quando ci hanno comunicato che i bambini avrebbero potuto trascorrere a casa il fine settimana. Tanta gioia". Così Nathan Trevallion, intervistato da Bruno Vespa a Cinque minuti, ha raccontato come lui e sua moglie Catherine hanno vissuto il ritorno a casa, seppur temporaneo, dei loro figli, dopo 11 mesi di separazione.

"Quando siamo andati alla casa famiglia venerdì pomeriggio - ha aggiunto Nathan - e abbiamo comunicato ai bambini che avrebbero avuto l'opportunità di tornare a casa erano davvero entusiasti". Ripercorrendo le tappe del fine settimana, poi, ha raccontato: "Venerdì abbiamo trascorso la serata nella casa del Comune; abbiamo fatto i compiti tutti insieme. Poi abbiamo letto dei libri e passato un po' di tempo insieme. Quindi siamo andati a dormire tutti con tanta gioia e felicità".

Il giorno successivo, al risveglio, la famiglia si è spostata nella casa del bosco, come previsto dal tribunale, che aveva concesso alla coppia di trascorrervi le ore diurne: "I bambini hanno potuto giocare con gli animali, hanno fatto una passeggiata a cavallo, mia figlia sull'asino. E anche gli animali erano molto contenti di giocare con i bambini. Tutto è trascorso con molta gioia", ha concluso.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua
"Presidente, lei è un benefattore come Trump": Witkoff e l'omaggio a Putin - Video
Continua la protesta di autotrasportatori e agricoltori, corteo rumoroso di tir e trattori a Campobasso - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video
Festa Cinema Roma, Gianmarco Tognazzi in 'Aspettando Mr Hyde' dà voce a una malattia rara
Maltempo in Sardegna, le immagini dei Vigili del Fuoco al lavoro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza