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Fedez nei guai, la denuncia di due ragazzi: "Presi a pugni da un suo bodyguard per un selfie"

Nella querela i giovani hanno anche allegato dei video, ripresi con il cellulare, di quanto sarebbe accaduto

Fedez - (Fotogramma/Ipa)
Fedez - (Fotogramma/Ipa)
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22 ottobre 2026 | 15.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quattro ragazzi padovani, tra i 19 e i 21 anni, hanno presentato una denuncia di 12 pagine, in Procura a Milano, contro Federico Lucia, in arte Fedez, e le sue quattro guardie del corpo per il reato di lesioni personali. Lo riporta il quotidiano Il Gazzettino.

L'accusa: "Calci e pugni da una guardia del corpo"

L'episodio è avvenuto la sera di venerdì 16 ottobre, in una nota discoteca di corso Garibaldi a Milano. Il gruppo avrebbe tentato di avvicinarsi al cantante per chiedere un selfie, ma avrebbero ricevuto una risposta piccata dal rapper e uno dei giovani sarebbe stato colpito con calci e pugni da un bodyguard.

Il 19enne è stato trasportato all'ospedale Policlinico e dimesso con quattro giorni di prognosi, anche il fratello si è fatto medicare (tre giorni di prognosi) e lo stesso hanno fatto il giorno successivo gli amici a Padova (un giorno di prognosi ciascuno). Nella querela i giovani hanno anche allegato dei video, ripresi con il cellulare, di quanto sarebbe accaduto.

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