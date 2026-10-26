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FiberCop porta il digitale a Gerace e connette la Cattedrale Normanna

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26 ottobre 2026 | 14.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gerace, uno dei borghi storici più affascinanti della Calabria, si connette al futuro grazie alla rete in fibra ottica FTTH realizzata da FiberCop. Attraverso un'efficiente pianificazione e una stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale, l'infrastruttura è stata posata salvaguardando il pregio architettonico del centro storico e riducendo al minimo i disagi per i cittadini. La connettività ultraveloce fino a 10 Gigabit al secondo non solo potenzia i servizi urbani e lo smart working, ma trasforma la fruizione culturale: dalla valorizzazione digitale del patrimonio con il progetto "Gerace Borgo Smart" fino al restauro in tempo reale e alla formazione specialistica nella Cittadella Vescovile. Un intervento esemplare che rientra nel piano nazionale di FiberCop per abbattere il digital divide e portare la banda ultralarga anche nei contesti territoriali più delicati del Paese.

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