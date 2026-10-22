Gardaland Halloween Party 2026, svelata la line-up: da Alvaro Soler ad Artie 5ive, nove artisti sul palco il 31 ottobre

Gardaland si prepara alla notte di Halloween con una festa tra musica, attrazioni e spettacoli. Il parco sarà aperto dalle 10 a mezzanotte, mentre i concerti inizieranno alle 18. In programma anche un biglietto serale da 29 euro

Alvaro Soler, Artie 5ive, Welo, Roy Paci, LDA, AKA 7EVEN, Delia, Napoleone e Chandie: sono i nove artisti protagonisti del Gardaland Halloween Party 2026, in programma sabato 31 ottobre. Il parco divertimenti si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con una serata che spazierà dal pop internazionale alla musica urban, passando per le sonorità mediterranee e il cantautorato italiano.

La giornata offrirà un programma di intrattenimento che andrà oltre i concerti, tra attrazioni, spettacoli dal vivo, scenografie immersive, cinema 4D ed esperienze di edutainment al Gardaland SEA LIFE Aquarium. Il parco resterà aperto dalle 10 alle 24, mentre la musica prenderà il via alle 18.

L'evento, organizzato da FMedia, sarà trasmesso in diretta nazionale su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play. A condurre saranno Giulia Laura Abbiati e Diego Zappone, affiancati dai DJ Alma, Amelie e Sautufau.

Tra gli appuntamenti della serata spicca l'esibizione di Artie 5ive, prevista alle 19.30. Il rapper milanese, tra i protagonisti della scena urban italiana, ha costruito il proprio stile tra drill e street rap, conquistando il pubblico con brani come 00, Milano Testarossa con Guè e Bambola con Niky Savage. Nel 2025 il suo album La bellavita ha debuttato al primo posto della classifica FIMI Album.

Spazio anche al pop internazionale con Alvaro Soler, artista spagnolo noto per successi come El mismo sol e Sofía. Nel 2026 è tornato a collaborare con Welo e Roy Paci nel singolo IL SOLE, portando sul palco un mix di sonorità pop e influenze latine.

Roy Paci rappresenterà invece la componente più legata alle contaminazioni musicali e alle tradizioni mediterranee. Trombettista e musicista dalla carriera trasversale, è conosciuto anche per Toda Joia Toda Beleza, realizzata con Manu Chao, oltre che per le numerose collaborazioni e le esperienze tra festival e colonne sonore.

Dalla Puglia arriva Welo, artista originario di Lecce che mescola sonorità urban, ironia e racconto sociale. Dopo la partecipazione alla finale di Sanremo Giovani 2025 con Emigrato, nel 2026 ha proseguito il proprio percorso con nuove collaborazioni, tra cui Notte Poetica con Anna Tatangelo e IL SOLE con Alvaro Soler e Roy Paci.

La line-up si completa con LDA e AKA 7EVEN, due nomi del pop italiano contemporaneo che hanno costruito un rapporto diretto con il pubblico più giovane, tra melodie immediate e influenze urban.

Sul palco salirà anche Delia, cantautrice e pianista siciliana emersa da X Factor 2025. La sua musica intreccia cantautorato, pop e sonorità mediterranee, valorizzando il siciliano come elemento identitario. Nel 2026 il suo percorso è proseguito anche sui palchi di Sanremo e del Concerto del Primo Maggio, dopo l'uscita dell'album Sicilia Bedda.

A portare sul palco contaminazioni tra pop, funk, soul e tradizione napoletana sarà Napoleone, cantautore, autore e produttore originario della provincia di Salerno. Dopo aver scritto brani per artisti come Michele Bravi, Gaia Gozzi e Chiara Galiazzo, ha avviato il proprio progetto musicale, pubblicando nel 2023 l'album Va' e Torna e nel 2025 Moderno Italian Touch.

Chiude il gruppo dei nove artisti Chandie, che si è fatto conoscere per un linguaggio musicale diretto e cinematografico e per la capacità di costruire una comunità di ascoltatori attorno al proprio progetto.

Per partecipare alla festa, sabato 31 ottobre Gardaland sarà aperto dalle 10 alle 24. Chi acquisterà entro il 29 ottobre un biglietto a tariffa intera potrà inoltre tornare gratuitamente al parco domenica 1° novembre.

Per chi desidera partecipare soltanto all'evento serale sarà disponibile un biglietto dedicato al prezzo fisso di 29 euro, acquistabile online sul sito ufficiale gardaland.it, con ingresso a partire dalle 17.

È inoltre previsto un contest online promosso da RTL 102.5: partecipando attraverso la pagina dedicata al Gardaland Halloween Party 2026, sarà possibile concorrere per vincere quattro biglietti validi esclusivamente il 31 ottobre, dalle 10 alle 24.

La stagione di Gardaland Magic Halloween si concluderà domenica 1° novembre. Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 il parco lascerà spazio alle atmosfere invernali di Gardaland Magic Winter, precedute il 4 dicembre da una serata speciale dedicata a Supermagic Elementi, appuntamento internazionale con l'illusionismo in scena al Gardaland Theatre fino all'8 dicembre.