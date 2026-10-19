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Guerriglia a Milano, Confcommercio: "Danni per un milione, un altro weekend come questo e il conto sale vertiginosamente"

Il bilancio delle devastazioni pesa sul commercio milanese. Il segretario Marco Barbieri all'Adnkronos lancia l'allarme dopo i due giorni di scontri in città: "Non ci possiamo permettere un altro fine settimana simile"

Guerriglia a Milano, Confcommercio:
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19 ottobre 2026 | 15.05
Andrea Persili
LETTURA: 2 minuti

I danni agli esercizi commerciali di Milano hanno raggiunto la cifra di 1 milione di euro. "Noi ieri mattina avevamo stimato mezzo milione di euro - dice all'AdnKronos Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, all'indomani di una nuova giornata di violenze -, poi, con quanto avvenuto il pomeriggio e la chiusura di molte attività la cifra è salita a un milione. Non pesano tanto i danni materiali che hanno subito le attività commerciali, ma le chiusure o il conseguente mancato introito".

Una cifra che per il segretario è destinata a crescere: "Oggi ad esempio c'è un'altra manifestazione. E' chiaro che se vanno avanti le situazioni come questo weekend, diventa un milione ogni due giorni" conclude.

Il bilancio delle due giornate di tensione a Milano

Sul fronte delle indagini cresce, intanto, il numero degli arresti per le due giornate di tensione a Milano. Sono state accompagnate in Questura 271 persone: 32 giovani in manette, 28 denunciati . Quattordici gli appartenenti alle forze dell'ordine rimasti feriti durante gli scontri. Oggi si è tenuto il vertice sull'ordine pubblico, convocato dalla premier Meloni. E sempre oggi sono iniziati a San Vittore gli interrogatori dei maggiorenni arrestati, mentre quelli dei minori si svolgeranno domani al Beccaria.

Dopo gli scontri di sabato scorso anche domenica la protesta è degenerata in episodi di guerriglia urbana. Gruppi di giovani incappucciati si sono mossi tra San Babila, via Torino e piazza Duomo, colpendo vetrine, auto e arredi urbani prima di disperdersi e ricompattarsi in altre zone del centro.

Il sindaco Giuseppe Sala ha invitato alla prudenza, sottolineando che la fase resta delicata. Dopo aver visitato alcuni negozi, colpiti dagli atti vandalici insieme a Confcommercio, ha espresso vicinanza ai commercianti, evidenziando la volontà della città di ripartire nonostante i danni subiti.

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