Un'esplosione si è verificata negli uffici comunali di Montelibretti oggi, giovedì 22 ottobre, intorno a mezzogiorno, durante i lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, danni sono stati registrati nei locali, mentre un dipendente comunale e una studentessa sono stati trasportati dai sanitari del 118 in codice verde all'ospedale Sant’Andrea di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari della Asl Roma 5 e i carabinieri. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. (di Silvia Mancinelli)